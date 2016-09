Dmexco-Expertentalks Top-Manager von Otto, Gerolsteiner, Zalando, Sitegeist im Video-Interview

Thorsten Ahlers beim Expertentalk Foto: dfv

Themenseiten zu diesem Artikel: Dmexco Zalando Sitegeist Otto Gerolsteiner

Am HORIZONT-Stand auf der Dmexco herrschte an diesem Mittwoch und Donnerstag rege Betriebsamkeit. Grund waren unter anderem die Expertentalks, die HORIZONT auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den Schwestertiteln "fvw", "Lebensmittel Zeitung" und "TextilWirtschaft" aus der dfv Mediengruppe auf die Beine stellte. HORIZONT Online präsentiert die Interviews mit Thorsten Ahlers, Geschäftsführer der Otto Group Media, Gerolsteiner-Marketingleiter Marcus Macioszek, Zalando-Strategiechef Christian Müller und Sitegeist-Tourismus-Chef Sven Ditz in voller Länge.