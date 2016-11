Otto-Chef Hans-Otto Schrader „Wir Händler brauchen keinen Change, sondern eine Revolution“

Hans-Otto Schrader Foto: Otto Group

Was haben Zeitschriftenverleger und Händler gemeinsam? Dieser Frage ging Hans-Otto Schrader, Vorstandschef der Otto Group, in seiner Keynote auf dem VDZ Publishers‘ Summit nach. Und ließ auch durchblicken, was ihn an der Medienberichterstattung über den Handel gelegentlich nervt.