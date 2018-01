Origineller Spec-Spot Dieses moderne Märchen der HFF München macht eine Prinzessin zum Mann

Mit einer Flasche Bier kann der Spot-Protagonist das Herz der Prinzessin erobern © HFF München

Neben der Filmhochschule in Ludwigsburg liefern auch die Studierenden von der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München immer mehr Filme ab, die es mit den Profi-Spots aufnehmen können. In diese Riege reiht sich auch der Spec-Spot "The Moose Tale" für das kanadische Bier Moosehead Lager ein, in dem die Filmstudenten ein modernes Märchen mit Anlehnung an Klassiker wie Rapunzel und den Froschkönig erzählen.