Oreo Wieso ein Pop-up-Store für die Mondelez-Marke der richtige Weg war

Der Pop-up-Store von Oreo in Berlin-Mitte © Mondelez

In den USA sind Oreos seit Jahrzehnten Kult - und auch hierzulande ist die erst 2015 eingeführte Mondelez-Marke auf einem guten Weg. In der Kommunikation inszeniert der US-Hersteller seine Kekse als spielerisches und fantasievolles Produkt und übertrug dieses Konzept jüngst in einen Pop-up-Store in Berlin. Welche Ziele Mondelez damit verfolgt hat und welche Learnings aus dem temporären Laden bleiben, bilanziert Marketingmanager Bert Kriewolt bei HORIZONT Online.