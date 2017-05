Oreo Crispy & Thin So will Mondelez bei Süßmäulern punkten

Mondelez gibt bei seinem Angriff aufs Keksregal Gas. Nach dem Softlaunch im April, als erste Teaser-Spots für Oreo Crispy & Thin anliefen, erhöht der mit einem Jahresumsatz von 26 Milliarden US-Dollar drittgrößte Lebensmittelkonzern der Welt für das neue Produkt jetzt massiv den Werbedruck. Die seit Jahresbeginn im Handel verfügbare Kekssorte soll mit einer umfassenden Werbekampagne gepusht werden, die bis Jahresende laufen wird.

Oreo Crispy & Thin "Wonderfilled"

Oreo Crispy & Thin

Im Mittelpunkt des Auftritts steht ein von der Kreativagenturentwickelter und vonproduzierter Werbespot. Das Commercial schaltet die Mediaagenturzunächst bis Mitte November auf reichweitenstarken Privatsendern wie RTL, Vox, Pro Sieben, Sat 1 und Kabel Eins.Oreo Crispy & Thin ist bereits die zweite Line-Extension des Keks-Klassikers. Neben dem schwarz-weißen Original umgarnt Mondelez Süßmäuler auch mit dem Oreo Double, der mit doppelter Crèmefüllung daherkommt. "Mit Oreo Crispy & Thin wollen wir ganz gezielt die Fangemeinde unter Erwachsenen weiter ausbauen", erklärt, Marketing Manager Biscuits DACH bei Mondelez International in Deutschland, das Ziel. Der Manager ist optimistisch, dass dies gelingt. In den USA und in China habe Oreo Crispy & Thin einen "grandiosen Markteinstieg" hingelegt, so Kriewolt weiter.Flankiert wird die TV-Kampagne für den Keks, der etwas dünner und knuspriger als das Original von Oreo sein soll und in zwei Portionspackungen mit je acht Keksen verkauft wird, mit Aktionen auf Promi- und Blogger-Events. Das Kampagnenmotto "Origami" ist dabei als Anspielung auf die dünne Form des neuen Oreo-Kekses zu verstehen.Zusätzlich bewirbt Mondelez Oreo Crispy & Thin mit Sampling-Aktionen (Agentur:), PR-Maßnahmen () und Social-Media-Aktionen (). Zweitplatzierungen am Point of Sale runden das Marketingprogramm ab. mas