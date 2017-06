Opel Warum sich Knallerfrau Martina Hill im Crossland X nicht schminken sollte

Komische Situationen sind das Markenzeichen von Martina Hill. Die Knallerfrau inszeniert den peinlichen Moment wie kaum eine andere. Jetzt steigt sie für Opel in den neuen Crossland X - es darf gegrinst werden.

Wenn Martina Hill in einem Werbesport auftaucht, wird es meistens schräg. Jetzt ist die Comedian und Schauspielerin in mehreren Social-Media-Clips für den neuen Opel Crossland X zu sehen. Im üblichen Stil von "Knallerfrauen" - Marco Musienko, Regisseur der Serie hat die Sketch-Clips gedreht - präsentiert Hill allein in vier Filmen verschiedene Features des Crossover-Modells wie Opel On Star oder die Fußgängererkennung mit Bremsassistenten.

Opel Crossland X Martina Hill

In einem weiteren Spot ruft Hill die Zuschauer zur Teilnahme an einem Gewinnspiel auf, bei der es eine Fahrt mit ihr im neuen Crossland X durch Köln zu gewinnen gibt. Für Opel-Marketingdirektorpassen die Künstlerin und das neue SUV gut zusammen. "Martina Hill verkörpert in ihren Rollen die Frau, die das Leben leicht nimmt und jede Aufgabe mit Bravour und einem großen Augenzwinkern löst. Genau das zeichnet auch unseren neuen Opel Crossland X aus."Zu sehen sind die Filme, die alle bis zum 12. Juli live geschaltet werden, auf der Homepage von Opel, Facebook, YouTube sowie auf den „Knallerfrauen“-Social-Media-Accounts. Der Flight, der ein weiterer Baustein in der Launchkampagne für das neue Modell ist, ist in Zusammenarbeit mitundentstanden.Scholz & Friends, verantwortlich für die gesamte Launch-Kampagne des Crossland X, ist an der Produktion nicht beteiligt, heißt es bei Opel. Die Planung und Schaltung verantwortetmit Sitz in Wiesbaden. „Die kreative Power der Seven One Ad Factory und Martina Hill sind die optimalen Wegbegleiter für die Markteinführung. Das Format „Knallerfrauen“ passt perfekt zur Zielgruppe", erklärtHead of Marketing Communication Germany bei Opel.Und die soll möglichst zahlreich am kommenden Wochenende zu den Opel-Händlern strömen, wenn der Crossland X seine Premiere im Handel feiert, ebenso wie der Insigina Sports Tourer und der Insignia Grand Sport, die Opel auch derzeit mit einer großen Kampagne und dem neuen Markenclaim einführt. mir