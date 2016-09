Opel Mokka Wie Jürgen Klopp und Scholz & Friends die Nacht zum Tag machen

30% hellere Sicht mit LED Scheinwerfern – MOKKA X

Eines der Anzeigenmotive für den Mokka X (Bild: Opel)

Die weiteren TV-Spots der Kampagne:

Hier kommt der Schutzengel auf 4 Rädern – MOKKA X

Hot, hotter, Hotspot – der Opel MOKKA X mit WLAN!

Herzstück der Kampagne sind insgesamt drei TV- und Onlinespots, die Klopp, das Duo Zimmermann/Wiesinger sowie Duken im Einsatz zeigen. Der unter der Führung der Hamburger Agenturentstandene Auftritt inszeniert den Mokka als Fahrzeug mit Innovationen und Fähigkeiten, die man einem Kompakt-SUV nicht unbedingt zutraut - ähnlich der Mechanik der jüngsten Astra-Filme: So ist Klopp auf dem Weg zum Spot-Dreh und belehrt das aufgeregte Filmteam in Sachen Lichtverhältnisse eines Besseren; Zimmermann und Wiesinger vermitteln per Opel-OnStar-Notruf Schutzengel und Duken zeigt mit einem Augenzwinkern, wie sexy und anziehend ein WLAN-Hotspot sein kann."In der neuen Kampagne zeigen wir: Der Mokka X kombiniert Premium-Ausstattungen mit höchstem Fahrspaß - dazu zählen der intelligente Allradantrieb ebenso wie beste Vernetzung dank Apple CarPlay und Opel OnStar oder das intelligente AFL LED-Scheinwerfersystem", sagt Opel-Marketingchefin. Über die drei Commercials hinaus sind im Netz zusätzlich produkterklärende Filme zu sehen, die speziell auf Social-Media-Nutzer zugeschnitten sind. Zudem transportieren Banner und Anzeigen, die ebenfalls das große schwarze "X" tragen, online, in Zeitungen und Zeitschriften sowie Out-of-Home die Botschaft. fam