Opel CEO Neumann wirbt für Übernahme durch PSA

"Hier eröffnet sich die Chance, einen europäischen Champion zu schaffen und nach 88 Jahren Zugehörigkeit zu GM, ein neues erfolgreiches Kapitel unserer Geschichte aufzuschlagen."

Unter Dach und Fach sei der Verkauf allerdings noch nicht: "Gewissheiten gibt es immer erst dann, wenn ein Vertragsabschluss erreicht ist. Ob und wann dies der Fall sein wird, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen", schreibt Neumann weiter.

Es wäre nicht das erste Mal, dass GM seine Verkaufpläne wieder ändert. Im November 2009 war ein möglicher Verkauf an Magna kurzfristig geplatzt. Branchenexperten wiegehen aber davon aus, dass der Deal eigentlich schon in trockenen Tüchern ist. Auch die Bundesregierung erwartet, dass es zu einem Verkauf kommen wird. Opel könnte dabei trotzdem als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben. Das jedenfalls habe GM-Chefinwährend ihres Besuchs in Rüsselsheim am Mittwoch zugesagt, berichtet dasund beruft sich auf Verhandlungskreise. Das beinhalte auch den amtierenden Vorstand rund um Neumann. Der CEO hatte erst kurz vor der Öffentlichkeit von dem möglichen Verkauf erfahren. GM ist wohl nicht länger bereit, für die defizitären Tochter Verständnis aufzubringen. 2016 hatte Opel einen Verlust von 257 Millionen US-Dollar eingefahren. Ziel war es aber gewesen, wieder schwarze Zahlen zu schreiben.Neumann selbst will Opel bis 2030 zu einer reinen Elektromarke umbauen. Ein Szenario, so ist zu hören, das auch bei PSA durchaus vorstellbar ist. Opel hatte zuletzt auf dem Autosalon in Paris mit dem Ampera-e und dessen Reichweite für viel Aufsehen gesorgt. Das Modell kommt in diesem Jahr auf den Markt. mir