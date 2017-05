Onpage-Gründer Marcus Tandler ist "European Search Personality Of The Year"

Bei den European Search Awards wurden am 27. April zum sechsten Mal außergewöhnliche Kampagnen, Software sowie Personen ausgezeichnet, die in Sachen SEO, Pay per Click sowie Digital und Content Marketing in Europa herausstechen.

In der Kategorie "European Search Personality Of The Year" sollte laut Veranstalter die "talentierteste und inspirierendste" Person ausgezeichnet werden, die die europäische Search-Industrie revolutioniert habe.Eine Shortlist gab es in dieser Rubrik nicht - nominieren durfte quasi jedermann, jedoch behielt sich die Jury vor, zusätzliche Kandidaten vorzuschlagen. Am Ende schaffte es der SEO-Experte Tandler an die Spitze der Kategorie. Dabei dürfte ihm insbesondere seine Software "Onpage" zum Sieg verholfen haben, ein Analyse-Programm für nachhaltiges Qualitätsmanagement von Webseiten.

Ende Juni wird Tandler außerdem als Speaker bei den von HORIZONT ausgerichteten Digital Marketing Days auftreten und unter anderem über die Entwicklung von Google referieren. Die Plattform