Onlinedruck (Sponsored Post) Luxuspapier: Visitenkarten in Feinform

Es gilt feinsinnigen Geistern als das beste Papier, was es gibt. Gefertigt wird es im idyllischen Mangfall-Tal am Tegernsee. Dort hat die Papiermanufaktur ihren Sitz. Von dort kommen auch die vier Feinstpapiere der „Onlineprinters Art Classics“, einer exklusiven Feinpapier-Kollektion, die es ausschließlich im Onlineshop diedruckerei.de gibt. Gemeinsam mit der Büttenpapierfabrik Gmund wurden vier einzigartige Papiere kreiert.Die Verbindung ist außergewöhnlich: Onlinedruck steht in erster Linie für standardisierte Druckprodukte in Perfektion zu einem günstigen Preis. Und die Papiere von Gmund? Sie stehen für feinste Qualität. Das Resultat der Kooperation: Kunden, die den Onlinedruck beispielsweise bei Visitenkarten bevorzugen, müssen nun nicht länger auf luxuriöse Ausführungen verzichten.Die Feinpapier-Kollektion liegt im Trend. Luxus kommt heute weniger opulent daher. Bewusste Reduktion auf das Wesentliche, Eleganz durch zeitloses Design und hochwertige Qualität durch perfekte Verarbeitung sind Statements, die sich gerade mit exklusiven Visitenkarten vermitteln lassen.„Unsere Kunden verzichten mehr und mehr auf Masse, wählen dafür aber mehr Klasse“, bringt Julia Voigt, Director Marketing bei Onlineprinters, den Trend zu kleineren Auflagen und höherwertigen Ausführungen auf den Punkt. Die vier feinen Papiere der Onlineprinters Art Classics wurden allesamt nach Kunstepochen benannt. Sie heißen „Renaissance“ (helles Grau mit einer sehr feinen vertikalen Linienprägung), „Baroque“ (sanftes Gelb mit einer einseitig gerippten Oberflächenstruktur), „Rococo“ (Rosé-Farbton mit horizontaler und vertikaler Linienprägung) und Modern Art (leicht bläulicher Weißton mit sehr feiner Punkte-Prägung und dezentem Glanz). Die Papiere erfüllen das Bedürfnis nach Beständigkeit und nach dem Besonderen.Wer Wert auf das Besondere legt, wird sich auch für Visitenkarten begeistern, die im sogenannten Letterpress-Verfahren gedruckt werden. Gearbeitet wird mit historischen Maschinen, die allesamt noch aus der Zeit des Buchdrucks stammen. Papier mit einer hohen Grammatur, Volltonfarben und grafische Designs hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Das Druckbild erhält eine reliefartige Optik, die wie geprägt anmutet. Die kleinen Kunstwerke sind fast zu schön, um sie aus der Hand zu geben. Kommt hinzu: Letterpress-Visitenkarten können im Onlineshop von diedruckerei.de bestellt werden.Es ist eine Kunst, die Visitenkarte im richtigen Moment zu überreichen. Im Unterschied zu anderen Ländern, gibt es in Deutschland nämlich weder formelle noch informelle Regeln dafür. Nicht immer ist es ratsam, dem Gesprächspartner die Visitenkarte „entgegenzuwerfen“. Stil hat auch etwas mit vornehmer Zurückhaltung zu tun. Die Wirkung kann daher besser sein, wenn man zum Ende eines Gesprächs das Visitenetui zückt und dem Gesprächspartner die Visitenkarte mit viel Bedacht und der Einladung, das Gespräch bei Gelegenheit fortzusetzen, wie eine kleine Kostbarkeit überreicht. Das gesamte Sortiment ist zu sehen unter www.diedruckerei.de