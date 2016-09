Online-Bezahldienst Paypal feiert die Spontanität

Paypal: Die Spontanitäts-Kampagne von Havas

Die zentralen Medien dabei sind Digital und Out of Home. So platziertdie Kampagnenmotive als Zehn-Meter-Citybanner, Plakate, Infoscreens und digitale City-Light-Poster. Des Weiteren kommen Online-Werbemittel wie Banner und Online-Videos zum Einsatz.Inhaltliche Aussage der Kampagne: Egal, wo man sich befindet oder mit wem man sich herumtreibt, alle Ausgaben können mit der Paypal-App getätigt werden. Auf diese Weise soll den Nutzern mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleiben. "Der Kerngedanke ist, dass Paypal den Menschen Spontanität ermöglicht. Für unterschiedliche Zielgruppen wie Partygänger, Pendler oder Familien haben wir Szenarien und neue Motive entwickelt, die die Energie spontaner Situationen authentisch vermitteln", sagt, Geschäftsführer Kreation bei Havas München.Mit 'PayPal ist das neue Geld' habe man die Relevanz der Marke in Alltagssituationen und ihre Vorteile hervorgehoben, sagt, Head of Brand, Media & Advertising bei Paypal. "Zusammen mit Havas München haben wir nun in gemeinsamen Workshops die strategische Ausrichtung der Kampagnenweiterführung erarbeitet. Im Fokus stand hierbei, zu verdeutlichen, wie Paypal für konkrete Geld-Situationen die passende Lösung bietet und dadurch das Leben einfacher macht."Neben Lübbert verantwortet bei Paypal, Director Marketing DACH, die Kampagne. Bei der Agentur sind neben Becker, Geschäftsführer Kreation, CEOund Account Directorzuständig. ire