Ogilvy Düsseldorf KFC bringt seinen Männer-Burger nach Deutschland

Mit dem Double Down will KFC männliche Fleischfans begeistern Foto: KFC

In den USA gehören fleischgefüllte Extrem-Burger für ein männliches Publikum in der Gastronomie zum Standard, in Deutschland gelten sie immer noch als Verrücktheit. Das will jetzt KFC mit dem Double Down ändern. Der Burger, der ganz auf ein Brötchen verzichtet, wird mit einer von Ogilvy Düsseldorf kreierten Kampagne ab dem 10. Januar in Deutschland eingeführt. Passend zu den als Zielgruppe anvisierten männlichen Fleischfressern erinnert auch die Sprache im Spot an die Epoche der Jäger und Sammler.