Ogilvy Düsseldorf Die absurde KFC-Kampagne mit nackten Turmspringern und akrobatischen Opas

Im ersten Commercial der Kampagne mit dem Titel "Das glaub ich jetzt nicht!" springt ein kleinwüchsiger Mann nackt wie Gott ihn schuf von einem Turm in einen Eimer, präsentiert von zwei attraktiven Damen. Der zweite 20-Sekünder zeigt einen alten Mann mit Gehhilfe, der auf einem Trampolin turnt und einen Salto in seinem Rollstuhl wagt. Ob beide mit ihren waghalsigen Vorhaben erfolgreich sind, lässt die Kampagne offen. Produziert hat die Spotsunter Regie vonFür KFC bedeutet die Kampagne "einen neuen Weg in unserer Kommunikation", gibt CMOzu Protokoll: "Die Spots sind frech und provokant und bieten mehr als das klassische Product Hero-Storytelling. Sie entsprechen unserer neuen Grundhaltung als Challenger Marke." On air sind die Commercials, die ein aktuelles Promotionsangebot bewerben sollen, seit dieser Woche auf reichweitenstarken TV-Sendern und in zielgruppenrelevanten digitalen Umfeldern. Darüber hinaus wird der Auftritt in Social Media, Out-of-Home und am Point-of-Sale verlängert. fam