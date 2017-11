OWM-Chefin Tina Beuchler zu E-Privacy "Zum Teil dramatische Folgen"

Ende Oktober sind alle aufgewacht – als das EU-Parlament für eine drastische Verschärfung des Datenschutzes stimmte. Dabei konnten Werbungtreibende und Vermarkter seit Monaten ahnen, was da droht. Nun warnen Medienhäuser vor dem Aus für werbefinanzierte Portale und Marketer vor dem Verlust adressierbarer Inventare. Jetzt legt Tina Beuchler nach, die Vorsitzende der OWM und im Hauptjob Digital- und Mediachefin bei Nestlé.

Das lässt sich nur schwer vorhersagen. Zumindest können wir durch die voraussichtliche Verschiebung ein paar Monate Zeit gewinnen. Die werden wir nutzen, um dieses äußerst komplexe Thema den politischen Gremien besser zu erklären und sinnvolle Änderungen der EPVO zu erreichen. Denn deren zum Teil dramatische Konsequenzen für Werbungtreibende und Portalbetreiber sind den politischen Entscheidungsträgern nicht in vollem Umfang bewusst.Ohne Targeting müssten wir Unternehmen viel mehr Werbung schalten, um in einer bestimmten Zielgruppe dieselbe Anzahl an Kontakten zu erzielen. Um entsprechende Mehrkosten zu vermeiden, bieten sich stärker Performance-basierte Abrechnungsformen an.Auch deshalb halten wir die EPVO für nutzerfeindlich und absolut kontraproduktiv zum Verbraucherschutzinteresse des Gesetzgebers. Niemand hat etwas davon, wenn die User einen Überdruss an für sie irrelevanter Werbung empfinden und Reaktanz entwickeln.Die Verbände sind bereits seit langem aktiv. Dass das EU-Parlament jedoch eine derart verschärfte EPVO-Variante verabschieden würde, war so nicht absehbar und wurde erst Ende Oktober sichtbar.ZAW, Markenverband und wir als OWM werden unsere Punkte weiter adressieren und mit der geschäftsführenden und dann neuen Bundesregierung verstärkt im Gespräch platzieren. Darüber hinaus artikulieren wir das Thema natürlich auch in der Öffentlichkeit.Das tun wir parallel, vor allem über die World Federation of Advertisers (WFA) und über die international aufgestellten Unternehmen in der OWM. Aber auch über den ZAW, der in Brüssel sehr aktiv ist.Nach unserem Eindruck zieht die Werbewirtschaft in Frankreich und in Skandinavien engagiert am selben Strang. Aus anderen Ländern dagegen hören wir eher weniger – obwohl die EPVO dort viel stärkere Anpassungen erfordert. Deutschland ist da schon recht weit.Ein wenig Selbstkritik ist durchaus angebracht. Dabei sollten wir aber unterscheiden zwischen Datenskandalen auf Basis von Datenklau oder anderer Datenschutzverletzungen einerseits und dem Einsatz von Cookies andererseits. Retargeting und Frequency Capping etwa missbrauchen keine personenbezogenen Daten, sondern mindern die Übersättigung mit Werbung und Reaktanz, weil die User für sie potenziell relevantere Anzeigen sehen. Hier haben Werbungtreibende und Vermarkter viel dazugelernt – vieles hat sich verbessert. In diesem Sinne und zum Vorteil aller wünschen wir uns daher auch ein vermarkterübergreifendes Frequency Capping. Interview: Roland Pimpl