Nutella Unique Ferrero bringt vom Algorithmus designte Etiketten nach Deutschland

Im Sommer 2017 ließ Ferrero mit einer interessanten Packaging-Design-Idee aufhorchen: In seiner Heimat Italien verkaufte der Süßwarenkonzern sieben Millionen einzigartige Nutella-Gläser , deren Design ein Algorithmus entwickelt hatte. Nach dem französischen Markt bringt Ferrero die viel beachtete Aktion nun auch nach Deutschland und bewirbt sie hierzulande - verbunden mit einem Gewinnspiel - mit einer Kampagne von ZgH in TV und Out-of-Home.

Nutella Unique - Es lebe die Vielfalt

Zum goldenen Hirschen Hamburg Dammtor. Technologieunternehmen HP zusammen, das die Software zur Herstellung und zum Druck der individualisierten bunten Etiketten bereitstellte. Die nun im deutschen Markt gestartete Kampagne stammt von

Ferrero verknüpft die Kampagne mit einer Promo-Aktion. Käufer können mit dem richtigen Gewinspielcode einen Nutella-Lampendeckel gewinnen, in den kleine LEDs integriert sind. Mit diesem Upcycling-Konzept macht Ferrero aus den leeren Gläsern eine individuelle Lampe. Diese Idee setzte der Süßwarenkonzern zuvor unter anderem bereits in Frankreich um. fam

Unter dem Motto "Nutella Unique" (im Original hieß die Aktion "Nutella Unico") setzt Ferrero gleichzeitig auch ein Statement in Sachen Vielfalt - nicht umsonst heißt die zugehörige Tagline "So einzigartig wie ihr". Um die von einem Algorithmus kreierten mehreren Millionen einzigartigen Nutella-Gläser zu produzieren, tat sich Ferrero mit dem