Nielsen Die Wirtschaft brummt, der Werbemarkt wächst dagegen verhalten

Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosenzahlen sind nach den offiziellen Quellen niedrig - allein der Werbemarkt kommt nicht richtig ins Rollen. Bis Ende August haben die Unternehmen den Werbedruck nur um 1,1 Prozent erhöht. Das zeigt die aktuelle Nielsen-Analyse.

Die deutschen Top 20 Werbespender von Januar bis August 2017

Quelle: Nielsen

Anundliegt es nicht, dass der Werbemarkt nicht deutlicher wächst. Der Konsumgüterriese schraubte seine Spendings um fast sieben Prozent auf 534 Millionen Euro in die Höhe. Der Vollsortimenter aus Neckarsulm legte gar um 133 Prozent auf 119 Millionen zu.Damit setzen beide Unternehmen ihre werbliche Offensive in diesem Jahr fort. 18,7 Milliarden Euro brutto ist der Werbemarkt bis Ende August schwer. Das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 1,1 Prozent.Das wäre in schweren wirtschaftlichen Zeiten durchaus ordentlich, aber aktuell? Eine Erklärung für das verhaltene Wachstum könnte sein, dass sich die Unternehmen über die Sommermonate zurückgehalten haben und sich für einen Jahresendspurt rüsten. Eine andere Erklärung könnte aber auch sein, dass Spendings in Instrumente wandern, die von Nielsen nicht oder nur teilweise erfasst werden.ist so ein Beispiel. Die Folge: Im Internet sind die Ausgaben nach den aktuellen Zahlen um rund 2,5 Prozent gesunken. Rund 1,7 Milliarden hat Nielsen bislang hier an Umsätzen registriert.hingegen ist nach wie vor der Liebling der Marketing- und Mediaentscheider. Um knapp 30 Prozent sind die Ausgaben der Unternehmen gestiegen, auf 355 Millionen. Stark unterwegs ist auchmit einem Plus von über 27 Prozent. Diehalten ihre Ergebnisse mit über drei Milliarden halbwegs stabil, bei denstehen ein Minus von 1,3 Prozent und insgesamt etwas mehr als zwei Milliarden Euro in den Büchern. Währendum 5,3 Prozent wächst und auchmit 4,3 Prozent deutlich zulegt, muss sich der Primus der Gattungenmit einem leichten Plus von einem Prozent (8,7 Milliarden Euro) begnügen.Vor allem hier zeigt sich, dassnach den vielen kritischen Worten gegenüber den digitalen Medien Taten folgen lässt. Während der Konsumgüterhersteller im TV rund 76 Millionen Euro mehr ausgegeben hat, hat er im Internet über 30 Millionen aus dem Markt genommen. Dagegen gehören Kaufland (+ 68 Millionen Euro),(+12 Millionen Euro) und(+ 6 Millionen) zu den Unternehmen, die bei den Zeitungen am stärksten die Ausgaben erhöht haben. Dagegen habenundbei der Gattung jeweils sechs beziehungsweise fünf Millionen Euro abgezogen. mir