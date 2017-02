"Nicht nur Sparringspartner sein" Bitburger-Chef Axel Dahm begründet Ausstieg aus dem DFB-Sponsoring

Bild: Bitburger Mehr zum Thema Nach 25 Jahren Bitburger steigt als DFB-Sponsor aus

Bitburger 0,0% - Die Mannschaft

Forschungs- und Beratungsunternehmens

Nielsen

Sports zufolge ist "Image" das häufigste Ziel beim Sportsponsoring (72 Prozent) - noch vor "Bekanntheit" (68 Prozent) und "B-to-C-Kontaktpflege" (52 Prozent). fam

Fußball ist fast seit einem Vierteljahrhundert elementarer Bestandteil der Bitburger-Kommunikation: Seit 1992 ist die Brauereigruppe DFB-Partner, sponsert zudem mehrere Bundesligisten. Ende 2018 steigt Bitburger nun aus dem Engagement bei Nationalmannschaft und Fußballverband aus. Grund: Man müsse beim Sponsoring sehr genau darauf achten, ob man die verfolgten Ziele auch wirklich erreicht, so Dahm im "Handelsblatt" (paid). Zudem müsse der Kosten-Nutzen-Faktor beachtet werden. "Wir brauchen kein Sportsponsoring, um unsere Marke bekannter zu machen, das ist zumindest jetzt so nicht mehr nötig", sagt Dahm. Bitburger dürfe nicht mehr nur der "Sparringspartner eines Sportverbandes sein".Daher habe man sich für einen Strategiewechsel entschieden und will nun künftig wieder die Qualität des eigenen Bieres in den Fokus der Kommunikation rücken. "Bitburger muss wieder viel stärker zu sich selbst zurückfinden", so Dahm. Es gelte für alle deutschen Brauer, Bier wieder als gesellschaftsfähiges Produkt abseits des Fußballs zu etablieren. Dabei ist Bitburger mit dieser Strategie jahrelang gut gefahren, hat im Windschatten der Nationalmannschaft erfolgreich seine Alkoholfrei-Marke Bitburger 0,0% eingeführt (Kreation:). Seit der Renaissance des deutschen Fußballs strahlen die Erfolge des DFB auch auf Bitburger ab. Man darf wohl davon ausgehen, dass sich nach 2018 nun andere Brauereien um den Rang des DFB-Bierpartners bemühen werden.Denn der Faktor Imagetransfer ist im Sponsoring auf keinen Fall zu unterschätzen: Der Studie "Sponsor-Trend 2017" des