Neuer Markenauftritt Warsteiner frischt sein Logo auf - und bleibt sich doch treu

Das ist das neue Warsteiner-Logo Foto: Warsteiner

Ab 2017 präsentiert sich Warsteiner in einem neuen Look: Das Brauereiunternehmen hat sein Corporate Design überarbeitet und will so für eine modernere und frischere Wahrnehmung der Marke sorgen. Dennoch setzt Warsteiner bei dem neuen Auftritt auf bewährte Elemente in der Farbgebung und bleibt so seiner Marken-DNA treu.