Neue Privatkundenkampagne Wie die Deutsche Bank den Kunden in den Mitelpunkt rückt

Seit gestern Abend ist das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank wieder mit einer Kampagne on Air. Im Mittelpunkt steht dabei die Ausrichtung auf den Kunden. Es ist die erste Arbeit, bei der der neue CMO, Tim Alexander, seine Spuren hinterlässt.

Deutsche Bank Privatkunden

So wirbt die Deutsche Bank auf Mega-Poster in Berlin (Bild: Deutsche Bank)

Hat seine erste Kampagne am Start: Tim Alexander, CMO bei der Deutschen Bank (Bild: Deutsche Bank)

Gut vier Wochen istjetzt bei der Deutschen Bank als CMO für das Privat- und Firmenkundenbanking an Bord. Und wenn man mit ihm spricht, dann spürt man den Elan, mit dem der ehmalige CMO der Swisscom an seine Arbeit herangeht. Bei der neuen Kampagne hat er vor allem Feinarbeit geleistet, an der ein oder anderen Stelle den Auftritt geschärft und präzisiert. "Neue Zeit braucht neues Banking" ist das Motto, unter dem die gesamte Kampagne steht, dieentwickelt und umgesetzt hat.Dabei geht es um die Neuausrichtung des Finanzdienstleisters, der sich noch stärker auf den Kunden konzentrieren will. "Wir stellen das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt, denn Bankkunden wollen zunehmend innovative digitale Dienste nutzen ohne auf die persönliche Beratung zu verzichten", erklärt Alexander. So bildet der 40-sekündige TV-Spot die Bühne für drei Tag-ons, in denen die größte deutsche Bank drei Beispiele für moderne und individuelle Beratung präsentiert. Neben der mehrfach ausgezeichneten Banking-App, die seit vergangenen April auf dem Markt ist, wird hier die internationale Beratungskompetenz in 60 Filialen vorgestellt.Hinzu kommen die Beratungscenter, die mit erweiterten Öffnungszeiten unter der Woche und neuerdings auch am Samstag den Kunden zur Seite stehen. Teil des Auftritts ist auch eine Kundenberaterin aus Viersen,. Für die Macher ein Beweis, dass sich auch die Mitarbeiter mit der neuen Ausrichtung identifizieren und sie auch mitgestalten wollen.Zu sehen ist die Kampagne bis Ende des Jahres. Neben TV, digitalen Bewegtbildformaten und Print kommt auch Out-of-Home zum Einsatz. Zudem spielt Contentmarketing eine große Rolle. Die Landingpage soll dabei permanent mit neuen Inhalten gefüllt werden. Zu sehen ist die Kampagne bis Ende des Jahres.Allein auf die Kommunikation will sich Alexander aber nicht konzentrieren. Er weiß, dass man Menschen alleine nicht durch schöne Bilder gewinnen kann. "Wir können nur durch Taten überzeugen. Das zu unterstützen ist die Aufgabe des Marketings." mir