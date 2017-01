Neue Kampagne Smartmobil macht Lukas Podolski zum Testimonial und schickt Heino in Rente

Fußballerisch, so hat sein Club Galatasary Istanbul gerade betont, bleibt bei Lukas Podolski alles beim Alten. Aus Werbeperspektive allerdings startet der Ex-Nationalspieler richtig durch: Seit vergangener Woche wirbt er mit Kumpel Bastian Schweinsteigerund nun auch für den Mobilfunkanbieter Smartmobil. Die Drillisch-Marke will mit der Kampagne ihren Neuanstrich untermauern und hat dafür ihr bisheriges Testimonial Heino in Rente geschickt.

Smartmobil - TV-Spot Lukas Podolski



Bild: Intersnack Mehr zum Thema Spot-Premiere Funny-Frisch holt Lukas Podolski ins Team und erhöht den Werbedruck





Als neues Werbegesicht soll Podolski im TV, im Internet und auf Außenwerbeflächen für Smartmobil trommeln. Der Mobilfunkanbieter hat gerade erst seine Homepage relauncht und auch dem eigenen Markenlogo einen frischeren Anstrich verpasst. Perfekt wird die Runderneuerung nun durch den Wechsel des Testimonials: Schlagersänger Heino, seit Winter 2014 in Diensten von Smartmobil, spiele künftig keine Rolle mehr, heißt es von. Stattdessen baut man ab sofort auf den Fußballer Podolski.Seine TV- und OOH-Premiere feiert der Kicker am heutigen Montag, in den kommenden Wochen sollen unter den Hashtags #smartastisch und #WechselDichSmart vor allem Online weitere Beiträge hinzukommen. Zu sehen sind zunächst drei leicht verschiedene Spots, die im TV auf den Sendern der Mediengruppe RTL und bei Pro Sieben Sat 1 zu sehen sind. Kreiert hat die Kampagne wie auch schon die vergangenen Smartmobil-Auftritte die Frankfurter AgenturDamit hat Podolski in der aktuellen Transferperiode zwar nicht wie kolportiert einen neuen sportlichen Arbeitgeber gefunden, aber gleich zwei neue Werbepartner: Der ehemalige Nationalspieler ist seit vergangener Woche auch für die Chips-Marke Funny-Frisch aktiv. In der Vergangenheit warb Podolski unter anderem für Rewe Kinder-Schokolade , die PSD-Bank, Prinzenrolle und für Ausrüster Adidas . fam