Neue Dachmarkenkampagne Rotkäppchen schickt legendären TV-Spot nach über 16 Jahren in die Werberente

Back in Red: Die neue Kampagne von Rotkäppchen behält das gelernte Key Visual bei Foto: Rotkäppchen-Mumm

Dass ein TV-Spot in diesen schnelllebigen Werbezeiten länger als eine Saison on air bleibt, ist inzwischen selten genug. Rotkäppchen kann über diese Fluktuation nur müde lächeln - die Sektkellerei hielt seit 16 Jahren (!) ihrem berühmten Commercial mit der Frau im roten Kleid die Treue. Nun aber verabschiedet das Unternehmen den Spot und startet eine neue Dachmarkenkampagne. Was hinter dem Strategiewechsel steckt, erklärt Marketingchefin Cathrin Duppel bei HORIZONT Online.