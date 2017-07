Neuausrichtung Mercedes-Benz verabschiedet sich aus der DTM und steigt in die Formel E ein

Bild: Mercedes-Benz Mehr zum Thema Nach VW-DFB-Deal Mercedes-Benz stellt Sportmarketing-Portfolio auf den Prüfstand



Bild: Bullwinkel Mehr zum Thema Formel-E-CEO Agag im Interview "Nissan und Tesla sind natürlich willkommen"

Nach bislang 26 DTM-Saisons mit 183 Rennsiegen, zehn Fahrer- und sechs Markenmeisterschaften ist für Mercedes-Benz 2018 Schluss mit der Präsenz in der deutschen Traditionsserie. Stattdessen positioniert sich der Autobauer mit dem Einstieg in die Formel E an beiden Enden des Motorsport-Spektrums: Auf der einen Seite die Hightech-Königsklasse Formel 1, auf der anderen Seite die rein elektrische Rennserie Formel E, die den Wandel der Automobilindustrie hin zu einer nachhaltigen Mobilität verkörpert. "Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen", sagt, Vice President Marketing Mercedes-Benz Cars.Der Marketingchef der Marke mit dem Stern bezeichnet den Einstieg in die Formel E ab der Saison 2019/20 als "konsequenten Schritt, um die Leistungsfähigkeit unserer attraktiven batterieelektrischen Fahrzeuge der Technologiemarke EQ zu demonstrieren". Motorsportchefvergleicht die Rennserie mit einem "spannenden Start‑up-Unternehmen". Für einen Hersteller sei die Formel E eine interessante Plattform, um die Elektrifizierung einem neuen Publikum vorzustellen.Mercedes-Benz macht dabei Gebrauch von einer Art "Wildcard", die dem Unternehmen eine Einstiegsoption bis zur Saison 2018/19 garantierte - diese hat die Silberpfeil-Marke mit der Formel E um ein Jahr verlängern können. "So haben wir die Zeit, die Serie kennenzulernen und uns adäquat auf den Einstieg vorzubereiten", sagt Wolff. "Damit wächst die steigende Zahl der Hersteller, die sich an der elektrischen Revolution beteiligen. Der heutige Schritt zeigt, wie sehr sich die Welt verändert - nicht nur im Motorsport, sondern in der gesamten Automobilindustrie", sagt, Gründer und CEO der Formel E.Mercedes folgt damit auf Audi (ab 2017/18) und BMW (2018/19), die ihre bisherigen Beteiligungen an den Formel-E-Rennställen Audi Abt-Schaeffler beziehungsweise MS Amlin Andretti in eigene Werksteams umwandeln. Zudem nehmen an der Formel E etablierte Autohersteller wie DS, Renault und Jaguar teil. fam