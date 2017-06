Netz-Aufreger Lukas Podolski bewirbt die Türkei als "Paradies der Möglichkeiten"

Von 2015 bis 2017 spielte Lukas Podolski für den türkischen Fußball-Erstligisten Galatasaray Istanbul. Das ist vermutlich der Grund dafür, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler jetzt ein Protagonist in einem Spot der türkischen Export-Organisation Turkish Exporters Assembly (TIM) ist. Darin bewirbt er die Türkei mit einem Spieler-Kollegen als "Paradies der Möglichkeiten" - was vielen Twitter-Usern angesichts der aktuellen Entwicklungen in dem Land bitter aufstößt.

Come to Turkey, Discover your own story - W. Sneijder - L. Podolski

Podolski rührt jetzt gross die Werbetrommel für #Türkei-Urlaube. Stimmt Lukas...warum sollte man da nicht mal hinfahren #TascheVollGeld — Lord Kasalla (@FrankZynatra) 23. Juni 2017

Gerade auf n-tv gesehen. Podolski macht jetzt Werbung für die Türkei. Naja ich sage nur #FreeDeniz und andere Gefangene. — Rolf Wiedenbrück (@Rolfwiedenbruck) 21. Juni 2017

Wenn die Politik und der Sport, respektive der Fussball, sich vermischen, geht das nur selten gut. Natürlich... https://t.co/DozqcmP10T — 91.Minute (@91minute) 26. Juni 2017

der poldi ist eben doch nicht die hellste birne am kronleuchter.



Lukas Podolski macht Werbung für die Türkei. https://t.co/tdHmCIYrne — Hikikomori (@freak_perfume) 24. Juni 2017

ExFußballer Podolski entblödet sich nicht, im Fernsehen auf English für die Türkei Werbung zu machen. — Peter (@rot_pe) 24. Juni 2017

#Podolski macht Werbung für #Erdogan s #Türkei. Hab ich gerade im TV gesehen. Mir wird übel. Braucht er das Geld? — Stefan von Hier (@stefanvonhier) 23. Juni 2017

Warum macht #Podolski eigentlich Werbung für die #Türkei?! Ich hab den früher immer gemocht. — Felipe Sarak (@FSarak) 21. Juni 2017

Lukas Podolski macht Werbung für die Türkei. Geht's noch? Warum ich Podolski hasse https://t.co/IQ95O1vlbb — ((Liveß HAYIRciyan)) (@inlsvl) 24. Juni 2017

Wofür macht Lukas #Podolski eigentlich keine Werbung? Für ein paar Euro extra würde der seine eigene Mutter verkaufen. #isso — Hi Mausi (@Maximoto1893) 20. Juni 2017

Zusammen mit dem Galatasaray-Spieler Wesley Sneijder, der aus den Niederlanden stammt, soll Podolski in der Kampagne "Turkey - Discover the potential" neue Investoren an Land ziehen und für Türkei-Besuche werben. Dazu werden im Video Tore und Torjubel der beiden Fußballer gezeigt, darunter werden vermeintliche Fakten über das Land eingeblendet - zum Beispiel die Zahl von "35 Millionen glücklicher Touristen".Außerdem spricht Poldi über seine "eigene Happiness-Story", die er in der Türkei geschrieben habe. In dem Land, wo aktuell Journalisten inhaftiert werden, die regierungskritische Nachrichten schreiben, wo Ausreiseverbote für Wissenschaftler verhängt werden und kürzlich die Evolutionslehre aus dem Lehrplan verbannt wurde. Dass Podolski trotz dieser Umstände Werbung für die Türkei macht, kommt auf Twitter überhaupt nicht gut an: bre