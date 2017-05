Netto-Werbeeinnahmen ZAW vermeldet erstes Wachstum seit 2011 / Positive Stimmung in der Branche

ZAW-Hauptgeschäftsführer Manfred Parteina ist mit dem Jahr 2016 zufrieden Foto: ZAW

Erstmals seit fünf Jahren sind die Netto-Werbeeinahmen der vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) erfassten Medien 2016 wieder gestiegen - um 1 Prozent auf nun 15,36 Milliarden Euro. Die Gesamtinvestitionen in Werbung - also in Honorare, Werbemittelproduktion und Medienkosten - betrugen vergangenes Jahr 25,96 Milliarden Euro, eine Steigerung von 2 Prozent zu 2015. Die Stimmung in der Branche ist ebenfalls positiv wie lange nicht.