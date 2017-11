Nestlé-Mediachefin Tina Beuchler wünscht sich Print-Titel mit klarem Profil

Tina Beuchler im Video-Interview mit HORIZONT und turi2.tv © turi2 / HORIZONT

Tina Beuchler, Digital- und Mediachefin beim Lebensmittelriesen Nestlé, will künftig vor allem in spezialisierten Print-Titeln werben. Im Interview von HORIZONT und turi2.tv am Rande des VDZ Publishers' Summit sagt Beuchler, dass Print immer dann zum Zuge kommt, "wenn wir Zielgruppen, die wir enger fassen können, ansprechen wollen". Außerdem sieht die mächtige Media-Managerin Print für vertiefte Kommunikation als richtiges Mittel.