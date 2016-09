Nespresso-Kampagne Was passiert, wenn Frauenheld George Clooney mit der falschen Herzdame flirtet

George Clooney bekommt im neuen Nespresso-Spot unangenehme Gesellschaft Foto: Nespresso

Privat ist George Clooney in festen Händen, als Markenbotschafter von Nespresso pflegt er wechselnde Bekanntschaften am Kaffeeautomaten - diesmal gerät er aber wohl an die falsche Dame. Das suggeriert zumindest die Story des neuesten Spots "Change nothing", in dem der Schauspieler zu einem eher unfreiwilligen Ausflug genötigt wird. Trotz der sichtbaren Folgen: Ändern, so die mehrdeutige Message des Films, würde Clooney auch nach der jüngsten, bereits zwölften Episode nichts.