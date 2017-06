Nach Tod von Helmut Kohl "Runter vom Gas" storniert "FAZ"-Anzeige / CDU sagt Kampagnenpräsentation ab

So hätte die Anzeige ausgesehen Foto: Scholz & Friends/ Runter vom Gas

Mit einer aufmerksamkeitsstarken Anzeige wollten das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat am morgigen Samstag in der "FAZ" auf die nach wie vor hohe Zahl der Verkehrstoten in Deutschland aufmerksam machen. Doch aus der Aktion, die anlässlich des Tages der Verkehrssicherheit hätte stattfinden sollen, wird nichts. Nach dem Tod von Helmut Kohl, der - wie die CDU inzwischen bestätigt hat - am Freitagmorgen verstarb, wurde die Anzeige kurzfristig storniert. Auch die CDU hat auf den Tod des Kanzlers der deutschen Einheit reagiert.