Nach Löschwelle Diese Instagram-Influencer haben viele Tausend Follower verloren

Vor zwei Jahren hatte Instagram mit einer großen Säuberungswelle für Aufsehen gesorgt. Damals wurden Millionen Spam-Accounts gelöscht. Laut der Analyse-Plattform InfluencerDB ist dies vor wenigen Wochen wieder geschehen, wenn auch nicht in dem Ausmaß von damals. Trotzdem haben einige Social-Media-Promis einen Großteil ihrer Followerschaft verloren - darunter auch bekannte Influencer.

Diese 10 Instagram-Accounts haben die meisten Follower verloren

Accountname Verlorene Follower Follower nach Löschwelle melinaesmeralda 66.606 108.728 boris_entrup 30.862 56.123 howimetmyoutfit 20.128 87.589 ninaasecret 17.980 172.547 alenagerber 16.007 93.202 pilotmadeleine 13.083 445.094 vanezia_blum 12.914 12.914 giuliasiegel 9.540 60.742 aangelinaxoxo 9.146 230.052 diana_koenig 9.108 80.681

Quelle: (InfluencerDB)

Unter den deutschsprachigen Accounts hat der von "Melina Esmeralda" die meisten Follower verloren. Stolze 66.000 "Fans" weniger zählte die 21-Jährige nach der Löschwelle von Instagram, kann aber immerhin noch auf 108.000 reale Anhänger bauen. Der Make-up-Artist(bekannt durch seine Auftritte bei "Germany's next Topomodel") verlor 30.000 Follower. In der Top-10-Liste (siehe unten) finden sich weitere prominente Namen wie etwa die Models Alena Gerber und Giulia Siegel Die teils extremen Follower-Verluste werfen einige Fragen zum Thema Influencer Marketing auf. Immerhin verdienen sich viele der genannten Instagram-Persönlichkeiten mit bezahlten Posts ein (meistens recht üppiges) Taschengeld hinzu. Melina Esmeralda beispielsweise arbeitete mit dem Süßwarenhersteller Manner zusammen. Doch anscheinend waren viele ihrer Anhänger nichts anderes als Spam-Accounts. Es bleibt also die generelle Frage offen, ob Advertiser nicht vielleicht zu viel Geld in die Hand nehmen, um im Social Web Aufmerksamkeit zu generieren. Andererseits muss man dagegenhalten, dass bei der Löschwelle vor allem kleine bis mittelgroße Accounts verloren haben. Die wirklich großen Influencer wie Bibi dagibee oder magic_fox tauchen in der Liste von InfluencerDB nicht auf, weil sie auf eine reale Anhängerschaft bauen können. ron