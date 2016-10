Nach Galaxy Note7 Panne Samsung will Kunden mit hohen Rabatten bei der Stange halten

Käufer des Galaxy Note7 sollen beim Kauf neuer Samsung-Geräte Rabatte bekommen Foto: Samsung

Nach dem Debakel mit seinem explosionsgefährdeten Smartphone Galaxy Note 7 will Samsung seine Kunden mit einem Programm für den Geräte-Neukauf halten. Käufer eines Note 7 in Südkorea, die ihr Gerät gegen ein Smartphone des Typs Galaxy S7 oder S7 Edge eintauschten, könnten später zu günstigeren Konditionen "neue Flaggschiff-Modelle" von Samsung erwerben, die im nächsten Jahr auf den Markt kämen, teilte der Smartphone-Marktführer am Montag mit. Dabei könnte es sich um ein Galaxy S8 oder ein Phablet Galaxy Note 8 - eine Mischung aus Smartphone und Tablet - handeln.