NRW-Wahlkampf SPD blamiert sich mit Rechtschreibfehler in Werbeanzeige

Rechtschreibfehler auf Wahlwerbe-Motiven sind nie gut - besonders peinlich wird es aber, wenn es auf dem Motiv um Bildungsthemen geht. Genau das ist jetzt der SPD in Nordrhein-Westfalen passiert. Dort baute die Partei eine klassische seit/seid-Verwechslung in eine Werbeanzeige ein - und sorgte damit für viel Spott im Netz.

@JU_NRW @nrwspd @HanneloreKraft Die Anzeige habe ich layoutet. Und einen Fehler gemacht. Kommt vor, im Eifer des Gefechts. Eure Reaktion sagt mehr über euch als die MP. — Daniel Mühlenfeld (@muehlenfeld) 6. Mai 2017 Daniel Mühlenfeld räumt auf Twitter den Fauxpas ein und reagiert auf die Kritik der User, insbesondere von der Opposition der Jungen Union. bre

@muehlenfeld @JU_NRW @nrwspd @HanneloreKraft Klar jeder macht mal ein Fehler, aber in dem Zusammenhang ist das schon lustig.Vor allem bei der bildungspolitisch so lausigen Bilanz. — Thomas Nonnenberg (@tommy485) 6. Mai 2017

Wenn mit Rechtschreibfehlern für mehr Bildung geworben wird, wird der Ernst der Lage noch deutlicher. #SPD #HanneloreKraft #NRWIR pic.twitter.com/kZ0meAZbye — VVV (@ValeriusGladius) 7. Mai 2017

"7.200 Lehrer mehr2010!": Dieser grammatikalische Fehler in der SPD-Werbeanzeige wird vielen Lehrern Kopfzerbrechen bereiten, versuchen sie doch tagtäglich (vergeblich), Schülern den korrekten Einsatz von seit oder seid zu erklären. Dass offenbar auch einige Mitglieder der SPD in Nordrhein-Westfalen Schwierigkeiten mit seit und seid haben, zeigte sich am vergangenen Wochenende in der "Mülheimer Woche". Wer die Zeitung aufschlug und einen Blick auf die NRW-Wahlkampfanzeige der SPD warf, sah den Fauxpas mit eigenen Augen.In der Anzeige stellt die Partei eigentlich ihre Erfolge in der Bildungspolitik dar - diese treten aber durch den seit/seid-Fehler in den Hintergrund. Nun schlägt die Anzeige hohe Wellen, wird in den sozialen Netzwerken wie verrück geteilt und sorgt für Häme und Spott.Der Verantwortliche des Grammatik-Fehlers ist bereits gefunden. Der Mülheimer SPD-StadtverordneteSo reagieren andere Twitter-User auf den Rechtschreibfehler: