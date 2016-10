Motor Presse Auto Motor Sport startet Auftruf für die "Best Cars 2017"

So wirbt die AMS für die Leserwahl "Best Cars 2017" Foto: Motorpresse

Bei der "Auto Motor und Sport" laufen die Vorbereitungen für die "Best Cars 2017" an. Der Titel der Motor Presse Stuttgart ruft in der aktuellen Ausgabe zur Leserwahl auf und startet eine Werbekampagne.