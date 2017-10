Moovel Daniela Gerd tom Markotten wird neue Geschäftsführerin

Führungswechsel bei der Moovel Group. Daniela Gerd tom Markotten übernimmt zum 1. November die Geschäftsführung. Vorgänger Jörg Lamparter hat neue Aufgaben bei der Daimler Financial Services übernommen.

Jörg Lamparter führt die Mobilitätsdienste unter dem Dach der Daimler Mobility Services (Bild: Moovel)

Diebekommt im November eine neue Geschäftsführerin.übernimmt die Leitung des Softwareunternehmens. Für die promovierte Wirtschaftsingenieurin ist das der nächste Schritt auf der Karriereleiter. In den vergangenen eineinhalb Jahren verantwortete sie als Leiterin "Digitale Solutions & Services" die Entwickung digitaler Anwendungen beiNach ihrer Promotion im Jahr 2003 hatte die Managerin für den Daimler-Konzern angefangen zu arbeiten, unter anderem verantwortete sie das "IT-Center of Competence Marketing". Die Erwartungen an die 42-Jährige sind klar. "Daniela Gerd tom Markotten bringt mit ihren langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Software-Entwicklung und Fahrzeug-Telematik die besten Voraussetzungen mit, das Geschäft von Moovel erfolgreich weiterzuentwickeln", sagt, CEO der Daimler Financial Services AG.Vorgängerhat seit August als Head of Mobility die Führung aller Mobilitätsdienste unter dem Dach der Daimler Mobility Services inne hat. Dazu zählen Car2go, Moovel und MyTaxi. Zudem unterhält die Sparte Beteiligungen an Blacklane, Careem, Flinc, Flixbus, Turo und Via. mir