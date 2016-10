Mit Mafiosi und Bären So wirbt Volkswagen für seinen Service

After Sales-Kommunikation spielt in der Automobilindustrie eher eine nebensächliche Rolle. Das ändert Volkswagen gerade. Die Marke aus Wolfsburg startet für Autos ab 4 Jahren eine Servicekampagne, Augenzwinkern inkusive

Das neue Angebot "Service ab 4 Jahren" soll all die Kunden erreichen, deren Fahrzeuge schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Unter dem Slogan "Sparen Sie, wo Sie wollen. Nur nicht an der Qualität", macht sich VW für die eigenen Werkstätten und seine Originalteile stark.Vor allem vier Themen stehen in der Kampagne im Mittelpunkt: Glasreparatur, Inspektion, Reifen und Bremsen. Inszeniert werden die vier Schwerpunkte mit einem Augenzwinkern und kleinen humorvollen Clips, die einen schmunzeln lassen.Die Botschaft, diedamit vermitteln will, ist trotzdem ernst: "Gerade beim Service ist Qualität entscheidend. Beim Volkswagen Partner können alle unsere Kunden sicher sein, dass sie individuell beraten werden und ihr Fahrzeug von Experten kompetent gewartet oder repariert wird", sagt der Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland, Marke Volkswagen Pkw.Damit möglichst viele davon erfahren, setzt VW auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Neben verschiedenen TV-Spots kommen Radio, Plakat, Online, Print, Advertorials und Social Media zum Einsatz. Zentrale Anlaufstelle im Web ist die Landingpage der Kampagne. Die Kreation der Kampagne stammt von. mir