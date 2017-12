Milliarden-Deal Unilever verkauft Rama und Becel an KKR

Unilever stößt Brotaufstrich-Sparte ab © Unilever

Der Lebensmittelkonzern Unilever hat sein Geschäft mit Brotaufstrichen an den Finanzinvestor KKR verkauft. Das niederländisch-britische Unternehmen erhält dafür 6,83 Milliarden Euro, wie Unilever am Freitag in London mitteilte. Der Abschluss der Transaktion werde Mitte nächsten Jahres erwartet.