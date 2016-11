Microsoft Das ist die Kampagne für die neuen Windows-10-Geräte

Die Startup-Unternehmerin Kegan nutzt das HP Spectre x360 Foto: Screenshot Youtube

Microsoft setzt viele Hoffnungen in Windows 10. Ab heute soll eine bundesweite TV-Kampagne für das Betriebssystem trommeln. Vor allem die Leistungsfähigkeit der mit Windows 10 laufenden Geräte steht im Mittelpunkt. Auch am Update-Prozess will der Tech-Riese nun schrauben.