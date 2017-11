Mercedes-Benz Warum sich große Fieslinge nicht mit kleinen Mädchen anlegen sollten

Ein Mädchen malt ein Regenbogenbild, ein speckmopsiger Fießling fährt mit seinem Spielzeugauto drüber. Statt einer Tränenattacke gibt es den Konter. Hart und unerwartet. Mercedes-Benz Deutschland setzt seine "Best to impress"-Kampagne fort.

Mercedes-Benz Junge Sterne

Vergangene Woche hatmit dem ersten Film seiner "Best to impress"-Kampagne schon für Diskussionen gesorgt. Jetzt folgt der zweite Aufschlag für die, die Gebrauchtwagenmarke des Stuttgarter Premiumherstellers.Diesmal wird ein kleines Mädchen zur Heldin. Ihr liebevoll gemaltes Regenbogenbild für den Vater überfährt ein kleiner Fiesling mit seinem ferngesteuerten Spielzeug-Bully. Das ist einer dieser klassischen Jungs gegen Mädchen-Situationen. Doch die Rache ist mein, spricht das Mädchen, während ihr Vater mit seinem gebrauchten Mercedes für klare Verhältnisse sorgt. Am Ende ist der Junge nass, der Bully platt und das Mädchen hat Spaß.Wie gehabt wird der Film über die digitalen Kanäle gestreut und verbreitet. Die Kreation der Kampagne stammt von der Berliner Agenturmir