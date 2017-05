Mercedes-Benz Wie Heiner Lauterbach dem Erwachsenwerden auf die Spur kommt

"7 bewegte Leben. 7 wahre Geschichten": So kündigt Mercedes-Benz seine neue Social-Media-Kampagne "A Guide to Growing Up" im Teaserfilm an. Darin begibt sich Heiner Lauterbach auf Deutschlandreise und trifft sieben verschiedene Personen, die vom Erwachsenwerden erzählen - darunter ein Transgender-Model, eine junge Schauspielerin und seine eigene Tochter.

Mercedes-Benz: A Guide to Growing Up – Trailer



Im März startete die ganzjährige, internationale Mercedes-Dachkampagne "Grow up", für die Leadagenturverantwortlich zeichnet. Die Zielgruppe ist jung und soll für die kommende Generation der Kompaktwagen, zum Beispiel die A- und B-Klasse, begeistert werden. Für die Social-Media-Kanäle in Deutschland wird die Leitidee von "Grow up" nun neu interpretiert. Die Wahl des Markenbotschafters darf dabei getrost als überraschend bezeichnet werden: Heiner Lauterbach reist in "A Guide to Growing Up" durch Deutschland und trifft verschiedene Influencer.In insgesamt fünf Episoden setzen sich die Protagonisten zusammen mit Lauterbach mit dem Erwachsenwerden sowie den Themen Freundschaft, Familie, Karriere und Selbstfindung auseinander. "Traditionen neu zu definieren" und "Konventionen über Bord zu werfen" seien laut Mercedes zum Beispiel zwei Erkenntnisse, die die Protagonisten aus ihrem Reifeprozess mitgenommen haben. Das kristallisiert sich etwa aus den Gesprächen von Lauterbach und "Fack Ju Göhte"-Schauspielerin Gizem Emre und mit dem "One night in Rio"-Fotograf Paul Ripke heraus.Der Start der Social-Media-Kampagne wurde durch den oben zu sehenden Teaserfilm eingeleitet. Am 30. Mai erscheint dann die erste richtige Episode. Die Videos werden in den deutschen Social-Media-Kanälen von Mercedes-Benz, auf Youtube sowie den Plattformen der Protagonisten gestreut. Neben zusätzlichem Social-Media-Content gibt es den Kampagnen-Hashtag #growuplikethis. Daneben findet eine Roadshow in 18 Städten statt, in der neue Mercedes-Modelle vorgestellt werden.Die Konzeption der Social-Media-Kampagne stammt von. Die Agentur ist zusammen mit der Produktionsfirmafür die Umsetzung verantwortlich. Die Regie übernahm. bre