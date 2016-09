Mercedes-Benz AMG-Sparte wächst mit neuen Modellen

Thomas Weber, Dieter Zetsche, Tobias Moers und Ola Källenius (v.l.) und der Mercedes-AMG GT C Roadster Foto: Mercedes-Benz

Am 5. Juli 1946 wurde hier erstmals der Bikini der Welt vorgestellt. Gestern Abend gab es hier wieder eine Weltpremiere. Mercedes-Benz präsentierte erstmals im Piscine Molitor in Paris den Mercedes-AMG GT C Roadster.