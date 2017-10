Mehr Geld Marketing-Gehälter steigen stärker als im Vorjahr

Die Marketing-Gehälter steigen. © Syda Productions / Colourbox

Die Grundvergütung der Führungs- und Fachpositionen in den Arbeitsgebieten Marketing und Vertrieb ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 2,9 Prozent gestiegen. Damit fällt das Plus übergreifend etwas höher aus als im Jahr zuvor, als die Gehälter in Marketing und Vertrieb um 2,6 Prozent gewachsen sind. In diesem Jahr profitieren die Fachkräfte mit einer Steigerungsrate von 3,1 Prozent etwas mehr als die Führungskräfte, die sich aber immerhin über einen Anstieg ihrer Bezüge um 2,8 Prozent freuen können.