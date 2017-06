Media-Saturn "Wir wollen das Engagement mit der Marke Saturn belohnen"

Nach Media-Markt folgt nun der Kundeclub für Saturn. Aber sind die Zielgruppen der beiden Handelsketten wirklich so unterschiedlich? Wäre eine gemeinsame Kundenkarte beider Märkte nicht letztlich vielversprechender gewesen, weil sie mehr Einsatzmöglichkeiten verspricht? Mit unseren Kundenbindungsprogrammen wollen wir aus CRM-Sicht einen Beitrag leisten, die Markenpositionierung beider Vertriebslinien zu unterstützen und zu schärfen. Insofern ist es nie eine Option gewesen, ein gemeinsames Kundenbindungsprogramm zu konzipieren. Wir gehen davon aus, dass wir mit den Programmen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen werden. Es wird aber sicher auch Kunden geben, die beide Programme nutzen.

Wie die Saturn Card funktioniert (Bild: Saturn)

Bei Saturn sollen die Kunden ab sofort Bits sammeln (Bild: Saturn)

Die Saturn Card ist ein klar strukturiertes Vorteilsprogramm, das perfekt zum Erleben von Technik und der Serviceorientierung von Saturn passt. Es basiert auf einem Status-Level-System, bei dem wir stark mit Elementen wie Services, Einkaufs-Komfort und relevantem Content arbeiten. Je mehr sich ein Kunde dabei engagiert, desto mehr Vorteile genießt er. Der Media-Markt Club wiederum soll die Positionierung „Vergnügen“ unterstützen, deswegen wurde hier ein Programm kreiert, das stark mit lokalen Events, Überraschungen, Gewinnchancen und Money-Can`t-Buy-Elementen arbeitet.Ein Kunde, der sich ein hochwertiges Großgerät kauft, kann mit dieser einen Transaktion direkt zum Black-Level-Kunden werden. Das ist auch ok. Wenn er danach jedoch inaktiv wird, verliert er den Status nach einer gewissen Zeit auch wieder. Im Piloten haben wir gesehen, dass Black-Level-Kunden in nur fünf Monaten durchschnittlich mehr als sechs Kauftransaktionen geleistet haben, also zu den aktivsten Nutzern gehören. In der Realität zeigt sich also bereits, dass wir mit dem Status-Level-Programm keine zufälligen Einmalkäufer und Karteileichen einsammeln. Ähnlich wie bei Vielflieger-Programmen wecken die Status-Levels letztlich auch Begehrlichkeiten. Man möchte die Vorteile, die man einmal hat, auch weiterhin behalten.Wir bewerben sie auf vielen unterschiedlichen Kanälen – vom PoS über Online, Mobile und Social Media bis hin zu unserer Turn-On Content-Plattform und unseren Flyern. Wir setzen also vor allem auf die Kraft der Reichweite unserer eigenen Kommunikationskanäle. Eine wichtige Erkenntnis aus unserem Pilotprojekt in Berlin, Potsdam und Ingolstadt ist, dass der persönliche Kontakt vor Ort in unseren Märkten der wichtigste Kanal ist. Mehr als 60 Prozent aller Registrierungen laufen über das direkte Beratergespräch im Markt.Wir wollen mit der Saturn Card in den Kreis der größten und relevantesten Kundenbindungssysteme im deutschen Handel aufsteigen. Das haben wir mit dem Media-Markt Club bereits nach kurzer Zeit erreicht und dies ist auch der Anspruch für die Saturn Card. Der Pilot, den wir für die Saturn Card gemacht haben, stimmt uns hier sehr optimistisch. Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen, besonders, was Anmeldezahlen, Warenkorbgrößen und Kauffrequenz der Kunden betrifft. Daher sind wir sehr zuversichtlich, dass die Saturn Card auch deutschlandweit sehr gut von unseren Kunden angenommen werden wird.Wir wollen nicht nur Einkäufe belohnen, sondern das Engagement mit der Marke Saturn. Saturn-Card-Kunden sammeln sogenannte „Bits“, um sich für die unterschiedlichen Statusstufen zu qualifizieren. Neben Einkäufen können die Kunden auch über weitere Aktivitäten „Bits“ sammeln, zum Beispiel indem sie Produktrezensionen schreiben, ihr Profil vervollständigen oder unsere Newsletter nutzen.Unser Targeting basiert schwerpunktmäßig nicht auf den Profilangaben, sondern wir glauben, dass vor allem die tatsächlichen Warenkörbe die beste Datenbasis darstellen, um Kundenbedürfnisse zu erkennen und relevante sowie individuell zugeschnittene Angebote abzuleiten. Dass wir dabei auf höchste Datenschutzstandards, die wir in regelmäßigen Audits auch zertifizieren lassen, setzen, ist selbstverständlich. Vertrauen auf Kundenseite erreichen wir aber eher dadurch, indem die Kunden merken, dass sie als Saturn-Card-Inhaber bessere und relevantere Angebote erhalten als bisher.Ja, das ist angedacht. In einer weiteren Ausbaustufe der Saturn Card können wir uns vorstellen, besonders aktive Nutzer als Tester und Promotoren für Produkte zu gewinnen, bevor diese offiziell gelauncht werden.Es geht uns gar nicht darum, mit anderen Programmen in einen direkten Wettbewerb zu treten. Vielmehr ist das Ziel der Saturn Card, eine vertrauensvolle und langfristige Bindung mit unseren Kunden aufzubauen, und gleichzeitig mehr über sie zu erfahren, um ihnen passgenaue Angebote und relevante Informationen bereitzustellen. Wir glauben, dass wenn wir hier einen guten Job machen, unsere Kunden auch einen noch größeren Anteil ihres Technik-Budgets für Einkäufe bei Saturn investieren werden. cam