Media-Saturn Wieso die Unternehmensgruppe künftig als "MediaMarktSaturn Retail Group" auftritt

Ein Motiv aus der Employer-Branding-Kampagne mit dem Fokus auf IT-Fachkräfte Foto: MediaMarktSaturn

Neues aus Ingolstadt: Die Unternehmensgruppe Media-Saturn, mit Media-Markt, Saturn, Redcoon, Juke, iBood und mehreren Eigenmarken einer der größten Werbungtreibenden des Landes, kommuniziert nach außen künftig unter dem Namen "MediaMarktSaturn Retail Group". Der Konzern will seinen Marktauftritt so an den Namen seiner Vertriebsgesellschaften ausrichten und das Employer Branding stärken - auch mit einer neuen Arbeitgeber-Kampagne für IT-Fachkräfte.