Media Markt Saturn Karel Dörner wird kommissarischer Chief Technology Officer

Media Markt Saturn hat das Ziel, das technologisch führende Handelsunternehmen in Europa zu werden. Dabei soll Karel Dörner helfen. Der Technologie-Riese hat den 43-jährigen Senior Partner von Mc Kinsey jetzt kommissarisch zum ersten Chief Technology Officer der Unternehmensgruppe ernannt.

Bis zum 1. Mai gab es bei Media Markt Saturn noch einen Chief Information Officer (CIO), jetzt werden dessen Aufgaben vom neu installierten Chief Technology Officer (CTO) mit übernommen. Da es in der Zeit der Digitalisierung bei Technik längst nicht mehr nur um IT gehe, würden auch die Aufgaben des Technologie-Chefs erweitert und die Stellenbezeichnung geändert, erklärt Media-Markt-Saturn-Sprecher Bölling gegenüber HORIZONT Online. Und für diese Aufgaben zeichnet ab sofort Karel Dörner verantwortlich, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist. Er soll die Unternehmensgruppe vor allem technologieorientiert weiterentwickeln.

Während seiner Anstellung bei Media Markt Saturn bleibt Dörner Senior Partner bei Mc Kinsey. Insgesamt bringt der 43-Jährige mehr als 20 Jahre Erfahrung im Handels- und Technologiebereich mit. So ist er beispielsweise Mitgründer und ehemaliger Managing Director von Ebay Europe und gründete den ERP-Software-Anbieter Aventeon. Mit Media Markt Saturn ist Dörner bereits vertraut, da er das Unternehmen in der Vergangenheit in einigen Projekten begleitete."Karel Dörner ist einer der anerkanntesten Experten für Online- und Multichannel-Handel in Europa und wird die Weichen dafür stellen, dass Media Markt Saturn auch technologisch zu einem führenden europäischen Handelsunternehmen wird", sagt Pieter Haas, CEO der Media Markt Saturn Retail Group."In einer digitalen Welt hängt eine erfolgreiche Kunden- und Serviceorientierung maßgeblich von der Technologiefähigkeit eines Handelsunternehmens ab", so Dörner. "Daher freue ich mich darauf, die Aufgabe des Chief Technology Officers von Media Markt Saturn zu übernehmen." bre