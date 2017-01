McDonald's Jérôme Boateng feiert Premiere als neuer Markenbotschafter des Fastfood-Riesen

Nationalsspieler Jérome Boateng wirbt ab sofort für McDonald's Foto: McDonald's

Er hat nur einen kleinen Auftritt in der am 6. Januar gestarteten McDonald's-Kampagne (Agentur: Leo's Thjnk Tank). Aber klar ist schon jetzt, dass der Fastfood-Riese mit seinem neuen Markenbotschafter Jérôme Boateng Großes plant. Der Spieler des Jahres 2016 wird McDonald's in eine neue Phase seiner Unternehmensgeschichte begleiten. Die Marke macht erstmals sein Restaurant der Zukunft zum Werbethema und will sich wieder als Treffpunkt für alle Schichten der Gesellschaft etablieren.