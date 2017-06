Mazda Warum die japanische Automarke die 14-teilige Webserie Mazda Garage startet

Die nächste Webserie rollt an. Ab heute startet Mazda sein neues Content-Format "Mazda Garage". Die Reihe im Dokustil dreht sich um die Restauration eines Cosmo Sports. Das Auto ist eine Ikone, hat Seltenheitswert und soll eine Rallye fahren.

Mazda Garage mit Cyndie & Det: Folge 1 – Die Suche

Mazda Garage Teaser

Es ist eine Wette auf die Zukunft und noch hat keiner einer Ahnung, ob das Ziel zu schaffen ist. Mit einem Mazda Cosmo Sport soll die Schweizer Rennfahrerinim August die Jubiläumsausgabe der OldtimerRallye Hamburg-Berlin Classic fahren. Das Problem dabei: Das Auto gleicht mehr einer fahrenden Rostlaube als einem fahrbaren Oldtimer. Das Projekt wird zum Wettlauf gegen die Zeit.Seit Januar dreht Mazda gemeinsam mit Syzygy Frankfurt und den Burda Studios an den 14 Folgen. Dahinter stehen aber nicht nur Filme. Es ist insgesamt das größte Contentformat, das Mazda hierzulande bislang in seiner Geschichte gestartet hat. Darin geht es darum, wie Moderatorgemeinsam mit dem Mazda Garage-Team rund um Mechanikerund dem Mazda-Sammler und Händlerden Wagen wieder flott macht. Sandstrahlen, aufbereiten, schweißen, während Cyndie Allemann in Japan Ersatzteile organisiert. Das verspricht Spannung, Aufregung und Verzeiflung.Mazda nutzt das Format aber nicht nur zum Geschichtenerzählen, sondern auch, um aktuelle Modelle und innovativen Technologien vorzustellen, die Marke näher zu bringen und Hintergründe zu erzählen. "Der Wille, Dinge besser beziehungsweise anders zu machen, indem wir Konventionen hinterfragen, ist tief in Mazdas Unternehmenskultur verankert. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir auch in der Kommunikation neue Konzepte entwickeln und diese letztendlich umsetzen", begründet, Marketing Direktor bei Mazda, den Launch der Serie. Mit ihr will er die Präsenz in den sozialen Netzwerken weiter ausbauen und die Verbindung mit der Mazda-Community intensivieren. Dass ein Kanal wie Youtube bei Mazda an Bedeutung gewinnt, hat aber auch noch einen einen anderen Grund. "Youtube ist einer der wichtigsten Kanäle für Kaufentscheidungen und Service-Fragen rund um Autos. Die Mazda Garage ist ein serielles Content-Format, das Engagement und Vertrautheit mit der Marke Mazda steigern sowie neue und alte Fans erreichen soll“, erklärt Syzygy-Strategindie Hintergründe des Content-Formats. Auf den Start der Serie, deren Folgen jeden Donnerstag ab 16 Uhr auf Youtube live geschaltet werden, haben bislang Teaser hingewiesen.Jetzt erhöht der japanische Hersteller auf seinen eigenen Kanälen wie einer eigenen Microsite, Facebook und Instagram das Tempo. Hinzu kommt einer Kooperation mit dem RTL2-Vermarkter. So wird die Serie etwa über die Online-Kanäle der Autosendungbeworben. Zudem nutzen Det Müller und Cyndie Allemann ebenso ihre Social-Media-Profile. "Spannendes Storytelling, innovative Werbeformaten und umfangreiche Online-Marketingaktivitäten rund um die Serie wurden in ein crossmediales Konzept gegossen“, erklärt, Account-Director bei Syzygy. Das Budget wird allerdings nicht kommuniziert. Planung und Schaltung liegt in den Händen von Stammbetreuer. mir