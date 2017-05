Mayd Bei Nivea ist Papa für das ungeborene Kind schon ein Held

Ein neuer Spot von Nivea ergänzt die Riege der emotionalen Vatertags-Kampagnen der Beiersdorf-Marke. Im vergangenen Jahr sorgte Nivea zum Muttertag mit einem Spot aus der Feder der Hamburger Agentur Mayd für große Emotionen, in dem diegezeigt wurde. Passend zum anstehenden Vatertag knüpfen Nivea und Mayd daran an und veröffentlichen einen Nachfolge-Spot der "Für immer ein Teil von Dir"-Kampagne, in dem das Ungeborene diesmal zu seinem Papa spricht.