Mastercard Jessica Claar folgt im Marketing auf Dagmar Nedbal

Wechsel im Marketing von Mastercard. Jessica Claar folgt auf Dagmar Nedbal als Vice President Marketing Communications Germany & Switzerland in Frankfurt. Die 47-Jährige bleibt dem Finanzdienstleister aber erhalten und wechselt nach Japan.

Dagmar Nedbal führt jetzt das Marketing von Mastercard in Japan (Bild: Mastercard)

Seit Januar 2009 hatfürgearbeitet. Die ehemalige Marketingchefin der Rudolf Wild Werke in Heidelberg (Capri Sun) hat nun für das Kreditkartenunternehmen den Posten als Divisional Marketing Lead in Japan übernommen.Nedbal, die in den vergangenen Jahren das Marketing in Deutschland und in der Schweiz digitaler ausgerichtet hatte, soll dort neue Impulse setzen. Auf ihrem bisherigen Posten arbeitet nun, bisher Marketing Director für Nordics & Baltics. Die 35-Jährige ist seit 2013 für die Marke tätig, zunächst als Consultant und Manager für Consumer Marketing in Deutschland. Im Juni 2015 folgte der Wechsel nach Stockholm auf den Posten des Marketing Director für das Baltikum und Skandinavien.In ihrer neuen Funktion soll sie innovative Bezahllösungen in Deutschland und der Schweiz von Frankfurt aus strategisch begleiten und die Kundenbindung zur Marke Mastercard stärken. mir