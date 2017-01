Marketingvorstand Andreas Jung Wie sich der FC Bayern München über Social Media vermarktet

Andreas Jung, Vorstand Marketing beim FC Bayern München, im HORIZONT-Online-Interview Foto: HORIZONT

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und Co.: Kein anderer Fußballbundesligist ist auf so vielen sozialen Kanälen unterwegs wie der FC Bayern München. Im Interview mit HORIZONT Online erklärt Marketingvorstand Andreas Jung, dass Social Media für den Verein deshalb so essenziell ist, weil man auf diese Weise die ausgesendete Botschaft kontrollieren kann.