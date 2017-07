Marketingchef Felix Jahnen im Video-Interview Wie sich Jägermeister zu einer digitalen Marke entwickeln will

Jägermeister gehört zu den wohl traditionsreichsten und ältesten deutschen Marken. Doch die digitale Transformation ist im vollen Gange. Im Video-Interview mit HORIZONT Online und Turi2 erzählt Felix Jahnen, Head of Global Digital Marketing bei Jägermeister, welche Erfahrungen die Kräuterlikör-Brand mit der neusten Chatvertising-Kampagne gemacht hat.

Gemeinsam mit ihrer Digitalagentur La Red hatte Jägermeister Anfang des Jahres den ersten rappenden Chatbot - den Jäm Bot - entwickelt, mit dem Facebook-Nutzer individualisierte Rap-Videos an ihre Freunde schicken können. Vorgetragen werden die Songs von den deutschen Hip-Hoppern Eko Fresh und Ali As. Felix Jahnen, Head of Global Digital Marketing bei Jägermeister, im Videointerview auf den #DMD17

Das Fazit von Jahnen fällt positiv aus: "Wir haben gute Erfahrungen gemacht." Das Projekt, das im Konzern ganz bewusst als Experiment betrachtet wurde, kam in der Zielgruppe bestens an. "Wir wollten dort sein, wo unsere Zielgruppe ist - in diesem Fall der Aktivierung waren das die 18- bis 24-Jährigen. Die nutzen natürlich Chatsysteme wie den Facebook-Messenger und Whatsapp", sagt Jahnen.Insgesamt erreichte die Kampagne über 4 Millionen Leute, berichtet der Jägermeister-Marketer. Im Chatbot wurden 40.000 videos erzeugt, die durchschnittliche Verweildauer betrug sieben Minuten. Laut Jahnen "exorbitant hoch" verglichen mit einer Verweildauer von etwa zwei Minuten auf normalen Websites.Der Schritt hin zu einer digitalen Marke sei auch für Jägermeister absolut notwendig, sagt Jahnen. E-Commerce und "Spinnereien" wie Drohnen-Lieferungen seien zwar nicht unbedingt die nächsten Schrite für das Unternehmen, aber beim klassischen Vertriebsmodell (Kiosk, Supermarkt) werde es auch nicht auf Dauer bleiben. "Da ist noch eine Menge mehr drin", so Jahnen. ron