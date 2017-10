Marketing Club Frankfurt DM gewinnt das Goldene Brandeisen

Gewinner des Goldenen Brandeisens: dm-Geschäftsführer Christoph Werner, Ingo Krauss (Vorsitzender Jury Goldenes Brandeisen) und dm-Gründer Götz W. Werner © Marketing Club Frankfurt

Der Marketing Club Frankfurt vergibt das Goldene Brandeisen in diesem Jahr an Dm. Die Juroren schätzen insbesondere die Trend-Affinität der größten deutschen Drogeriemarktkette. Der Nachwuchspreis "Frankfurter Sprungfeder" geht an das Frankfurter Logistik-Start-up Cargosteps.