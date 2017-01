Männer des Jahres 2016 Das Special zum HORIZONT Award

Die Trophäen werden in den Kategorien Marketing, Agenturen und Medien vergeben Foto: dfv

Heute ist es endlich soweit. In der Frankfurter Alten Oper werden am Abend vor rund 1000 geladenen Gästen Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund), Frank Lotze und Wolfgang Schneider (BBDO) sowie Bernd Reichart (Vox) mit dem HORIZONT Award ausgezeichnet. HORIZONT Online präsentiert an dieser Stelle alle Hintergründe zum 34. HORIZONT Award, die Interviews mit den Preisträgern sowie ab Mittwoch auch Bilder und Videos von der Preisverleihung.